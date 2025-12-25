Кубок африканских наций по футболу. Зидан не пропустил. Дубль и достижение Махреза
время публикации: 25 декабря 2025 г., 09:49 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 09:49
Алжирцы хорошо стартовали в Кубке африканских наций, который проходит в Марокко.
Сборная Алжира разгромила команду Судана 3:0 и прервала "черную серию": шесть матчей КАН без побед.
Два гола забил бывший форвард "Манчестер Сити" Рияд Махрез (Аль-Ахли"). Он стал вторым бомбардиром в истории сборной Алжира (36 голов). Рекордсмен - Ислам Слимани (46).
На 39-й минуте при счете 1:0 суданцы остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Салахельдин Альхасан (Аль-Хиляль, Омдурман).
На 85-й минуте третий гол забил 20-летний Ибрагим Маза (Байер, Леверкузен).
На матче присутствовал Зинедин Зидан. Ворота сборной Алжира защищал его сын Лука Зидан (Гранада). Он отразил два удара и нейтрализовал выход один на один.
Ссылки по теме