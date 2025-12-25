Футбол. Кубок африканских наций. Невероятная победа сборной Буркина-Фасо

В Марокко состоялись матчи первого тура группового этапа Кубка африканских наций по футболу. Сборная Буркина Фасо одержала волевую победу над командой Экваториальной Гвинеи 2:1.

Сборная Буркина-Фасо владела значительным преимуществом в первом тайме.

На 50-й минуте сборная Экваториальной Гвинеи осталась в меньшинстве. Удален Базилио Ндонг (Тирана).

На 74-й минуте забил Лассина Траоре (Буркина-Фасо). Гол форварда донецкого "Шахтера" был отменен из-за офсайда.

На 85-й минуте Марвин Аниебо (Сан-Себастьян Рейес, Испания) вывел сборную Экваториальной Гвинеи вперед) 0:1.

На пятой минуте компенсированного времени Джорджи Минунгу (Сиэтл Саундерс) сравнял счет. Через 3 минуты Эдмонд Тапсоба (Байер, Леверкузен) забил победный гол.

Команда Буркина-Фасо стала первой в истории турнира, одержавшей победу, проигрывая на пятой минуте компенсированного времени.