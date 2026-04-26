UFC. Стерлинг победил Залала

В Лас-Вегасе состоялся турнир ММА UFC Fight Night: Sterling vs. Zalal (также известный как UFC Fight Night 274 и UFC Vegas 116).

В главном поединке бывший чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг по очкам победил марокканца Юсефа Залала. счет по всем карточкам 49:45.

Жоселин Эдвардс (Панама) победила по очкам бразильянку Норму Дюмон.

Мексиканец Рафа Гарсия с небольшим преимуществом победил по очкам американца Александра Эрнандеса.

Британец Дэви Грант решением судей победил бразильца Адриана Луну Мартинелли.

Бразилец Раони Барселос раздельным решением судей победил американца Монтеля Джексона.

Бывший чемпион LFA в тяжелом весе американец Райан Спанн нокаутировал во втором раунде бразильца Маркуса Бучечу.