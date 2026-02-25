x
25 февраля 2026
Спорт

Акция протеста. Возле ворот базы итальянского футбольного клуба высыпали кучу навоза

Футбол
время публикации: 25 февраля 2026 г., 14:40 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 14:47
Акция протеста. Возле ворот базы итальянского футбольного клуба высыпали кучу навоза
AP Photo/Luca Bruno

Болельщики итальянского клуба "Торино" высыпали кучу навоза у ворот тренировочной базы клуба.

Болельщики вывесили транспарант "Дерьмо как Кайро".

Фанаты проявляют недовольство результатами команды и ее владельцем Урбано Кайро.

В этом сезне "Торино" занимает 15-е место. По мнению итальянских экспертов, у туринцев на данный момент худшая оборона в Серии А.

Видео инцидента опубликовано в Facebook.

