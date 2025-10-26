x
26 октября 2025
26 октября 2025
26 октября 2025
последняя новость: 09:12
26 октября 2025
Спорт

"Ливерпуль" проиграл. Результаты матчей чемпионата Англии

Футбол
Сенсации
время публикации: 26 октября 2025 г., 08:11
"Ливерпуль" проиграл. Результаты матчей чемпионата Англии
AP Photo/Dave Shopland

В матче девятого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" неожиданно проиграл "Брентфорду" 2:3.

Манчестер Юнайтед - Брайтон энд Хоув 4:2

"Красные дьяволы" одержали третью победу подряд и поднялись на четвертое место.

Брентфорд - Ливерпуль 3:2

"Красные" проиграли пять из последних шести матчей во всех турнирах.

"Ливерпуль" проиграл "Брентфорду" в матче чемпионата впервые с 2021 года.

"Брентфорд" забил в последних двух сезонах восемь голов после ввода мяча из-за боковой. Намного больше, чем любая другая команда английской Премьер-лиги. Неожиданное оружие.

Хозяева, хотя и считались явным аутсайдером, играли намного лучше фаворита.

Спорт
