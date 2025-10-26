"Ливерпуль" проиграл. Результаты матчей чемпионата Англии
время публикации: 26 октября 2025 г., 08:11 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 08:11
В матче девятого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" неожиданно проиграл "Брентфорду" 2:3.
Манчестер Юнайтед - Брайтон энд Хоув 4:2
"Красные дьяволы" одержали третью победу подряд и поднялись на четвертое место.
Брентфорд - Ливерпуль 3:2
"Красные" проиграли пять из последних шести матчей во всех турнирах.
"Ливерпуль" проиграл "Брентфорду" в матче чемпионата впервые с 2021 года.
"Брентфорд" забил в последних двух сезонах восемь голов после ввода мяча из-за боковой. Намного больше, чем любая другая команда английской Премьер-лиги. Неожиданное оружие.
Хозяева, хотя и считались явным аутсайдером, играли намного лучше фаворита.
