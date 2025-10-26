x
26 октября 2025
26 октября 2025
26 октября 2025
последняя новость: 10:49
26 октября 2025
Спорт

UFC. Главный бой признан несостоявшимся

Смешанные единоборства
время публикации: 26 октября 2025 г., 10:08 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 10:08
UFC. Главный бой признан несостоявшимся
AP Photo/Altaf Qadri

В Абу-Даби прошел турнир ММА UFC 321: Aspinall vs. Gane.

Главный бой - поединок за звание чемпиона в супертяжелом весе - признан несостоявшимся. Он был остановлен в конце первого раунда после того как француз Сирил Ган нанес удар пальцем в глаз британцу Тому Аспиналу.

В поединке за вакантный пояс в минимальном весе встретились бразильянки. Маккензи Дерн по очкам победила Вирну Жандиробу, лидера рейтинга.

Россиянин Умар Нурмагомедов по очкам победил американца Марио Баутисту.

Российский тяжеловес Александр Волков победил решением судей Жаилтона Алмкйду.

Россиянин Азамат Мурзаканов нокаутировал в первом раунде серба Александра Ракича.

Спорт
