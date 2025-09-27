Чемпионат Европы по флаг-футболу. Результаты сборных Израиля
время публикации: 27 сентября 2025 г., 15:29 | последнее обновление: 27 сентября 2025 г., 15:29
В Париже продолжаются женский и мужской чемпионаты Европы по флаг-футболу.
Израильтяне в четвертьфинале проиграли сборной Италии 38:41.
В матче мини-турнира за 5-8-е места израильтяне победили сборную Дании 41:40.
В матче за пятое место израильтяне сыграют с командой Швейцарии.
В финале мужского турнира сыграют сборные Австрии и Италии.
В матче мини-турнира за 9-16-е места израильтянки проиграли чешкам 20:32.
Израильтянки проиграли турчанкам 14:46 и заняли 12-е место.
Украинки заняли 8-е место.
