Даниила Медведева оштрафовали за скандал во время матча Открытого чемпионата США
время публикации: 28 августа 2025 г., 13:23 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 13:23
Российский теннисист Даниил Медведев оштрафован на 42.5 тысячи долларов, сообщает "Спорт-экспресс".
Бывшая первая ракетка мира оштрафован на 30 тысяч за неспортивное поведение, на 12.5 тысяч - за порчу ракетки и инвентаря.
В матче первого круга Открытого чемпионата СЩА россиянин проиграл французу Бенжамену Бонзи 3:6, 5:7, 7:6, 6:0, 4:6.
В третьем сете при счете 5:4 в пользу Бонзи Медведев устроил скандал, после которого едва не переломил ход матча.
Проиграв матч, он сломал ракетку.
