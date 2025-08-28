Даниила Медведева оштрафовали за скандал во время матча Открытого чемпионата США

Российский теннисист Даниил Медведев оштрафован на 42.5 тысячи долларов, сообщает "Спорт-экспресс".

Бывшая первая ракетка мира оштрафован на 30 тысяч за неспортивное поведение, на 12.5 тысяч - за порчу ракетки и инвентаря.

В матче первого круга Открытого чемпионата СЩА россиянин проиграл французу Бенжамену Бонзи 3:6, 5:7, 7:6, 6:0, 4:6.

В третьем сете при счете 5:4 в пользу Бонзи Медведев устроил скандал, после которого едва не переломил ход матча.

Проиграв матч, он сломал ракетку.