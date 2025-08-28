Карлос Алькарас вышел в третий раунд Открытого чемпионата США
время публикации: 28 августа 2025 г., 09:48 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 09:48
В матче второго круга Открытого чемпионата США американец Бен Шелтон победил испанца Пабло Карреньо-Бусту 6:4, 6:2, 6:4.
Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас разгромил итальянца Маттиа Беллусси 6:1, 6:0, 6:3.
Датчанин Хольгер Руне (11-я ракетка мира) неожиданно уступил немцу Яну-Леннарду Штруфу (144-е место в рейтинге АТР, бывшая 21-я ракетка мира) 6:7, 6:2, 3:6, 6:4, 5:7.
В американском поединке Френсис Тиафо обыграл Мартина Дэмма 6:4, 7:5, 6:7, 7:5.
Испанец Алехандро Давидович-Фокина уступил в матче-триллере французу Артуру Риндеркнешу 4:6, 6:3, 6:2, 2:6, 3:6.
