x
28 августа 2025
|
последняя новость: 10:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 августа 2025
|
28 августа 2025
|
последняя новость: 10:13
28 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Карлос Алькарас вышел в третий раунд Открытого чемпионата США

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 28 августа 2025 г., 09:48 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 09:48
Карлос Алькарас вышел в третий раунд Открытого чемпионата США
AP Photo/Adam Hunger

В матче второго круга Открытого чемпионата США американец Бен Шелтон победил испанца Пабло Карреньо-Бусту 6:4, 6:2, 6:4.

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас разгромил итальянца Маттиа Беллусси 6:1, 6:0, 6:3.

Датчанин Хольгер Руне (11-я ракетка мира) неожиданно уступил немцу Яну-Леннарду Штруфу (144-е место в рейтинге АТР, бывшая 21-я ракетка мира) 6:7, 6:2, 3:6, 6:4, 5:7.

В американском поединке Френсис Тиафо обыграл Мартина Дэмма 6:4, 7:5, 6:7, 7:5.

Испанец Алехандро Давидович-Фокина уступил в матче-триллере французу Артуру Риндеркнешу 4:6, 6:3, 6:2, 2:6, 3:6.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 августа 2025

Арина Соболенко вышла в третий круг Открытого чемпионата США
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 августа 2025

Умерла легендарная британская теннисистка
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 августа 2025

Чешская теннисистка Петра Квитова установила рекорд и завершила карьеру
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 августа 2025

Янник Синнер вышел во второй круг Открытого чемпионата США