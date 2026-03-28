"Трипл-дабл 30 +" Николы Йокича. Результаты матчей НБА
время публикации: 28 марта 2026 г., 14:20 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 14:20
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Оклахома-Сити" разгромил "Чикаго" 131:113.
Оклахома-Сити Тендер - Чикаго Булз 131:113
Лидер хозяев Шай Гилджес-Александр набрал не менее 20 очков в 134-й игре подряд.
Торонто Рэпторз - Нью-Орлеан Пеликанз 119:106
Четыре игрока "Торонто" набрали по 18 очков.
Денвер Наггетс - Юта Джаз 135:129
Никола Йокич (Денвер) сделал "трипл-дабл" (33 + 16 подборов + 12 передач).
Голден Стэйт Уорриорз - Вашингтон Уизардс 131:126
Ссылки по теме