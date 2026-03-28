28 марта 2026
Спорт

Умерла чемпионка Токийской олимпиады и рекордсменка мира

время публикации: 28 марта 2026 г., 11:43
27 марта на 87-м году жизни умерла легендарная британская легкоатлетка Мэри Рэнд, сообщают американские и британские СМИ.

Она - чемпионка Токийской олимпиады (прыжки в длину) первая британская легкоатлетка, ставшая олимпийской чемпионкой.

В Токио Мэри Рэнд победила с мировым рекордом 6.76 метра.

Она единственная британская легкоатлетка, выигравшая три медали одной олимпиады. В Токио Мэри Рэнд завоевала серебряную медаль в пятиборье и бронзовую - в эстафете в по 100 метров.

Мэри Рэнд - двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы, чемпионка Игр Содружества 1966 года в прыжках в длину.

Член Ордена Британской империи.

В 2009 году Мэри Рэнд была введена в Зал славы английской легкой атлетики.

