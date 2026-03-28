"Жальгирис" обыграл лидера. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 28 марта 2026 г., 11:01 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 11:01
Завершился тридцать четвертый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Фенербахче", одержавший 23 победы.
Тель-авивский "Апоэль" занимает пятое место (20 побед). "Маккаби" (17 побед) - на 11-м месте.
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Жальгирис (Каунас, Литва) 82:92
Лидер потерпел четвертое поражение в последних пяти играх.
Панатинаикос (Афины, Греция( - Монако (Франция) 107:97
Партизан (Белград, Сербия) - Валенсия (Испания) 110:104 (овертайм)
Основное время 84:84.
Стерлинг Браун (Партзан) набрал 31 очко и сделал 7 подборов.
Барселона (Испания) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 92:88 (овертайм)
Основное время 75:75.
