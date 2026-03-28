последняя новость: 11:43
28 марта 2026
Спорт

"Жальгирис" обыграл лидера. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 28 марта 2026 г., 11:01 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 11:01
"Жальгирис" обыграл лидера. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Nam Y. Huh

Завершился тридцать четвертый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Фенербахче", одержавший 23 победы.

Тель-авивский "Апоэль" занимает пятое место (20 побед). "Маккаби" (17 побед) - на 11-м месте.

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Жальгирис (Каунас, Литва) 82:92

Лидер потерпел четвертое поражение в последних пяти играх.

Панатинаикос (Афины, Греция( - Монако (Франция) 107:97

Партизан (Белград, Сербия) - Валенсия (Испания) 110:104 (овертайм)

Основное время 84:84.

Стерлинг Браун (Партзан) набрал 31 очко и сделал 7 подборов.

Барселона (Испания) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 92:88 (овертайм)

Основное время 75:75.

