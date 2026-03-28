Победный бросок и достижение Кавая Леонарда. Результаты матчей НБА
время публикации: 28 марта 2026 г., 12:19 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 12:24
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" разгромил "Майами" 149:128.
Индиана Пэйсерз - Лос-Анджелес Клипперс 113:114
Кавай Леонард сделал победный бросок за 0.4 секунды до финальной сирены. В этом матче он набрал 28 очков. В 50-й игре подряд он набрал не менее 20 очков.
Бостон Селтикс - Атланта Хоукс 109:102
Кливленд Кавальерз - Майами Хит 149:128
Команды встречались второй раз за 3 дня. В среду победил "Майами" 120:103.
Мемфис Гризлиз - Хьюстон Рокетс 109:119
