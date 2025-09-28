x
28 сентября 2025
28 сентября 2025
Спорт

Чемпионат мира по академической гребле. Израильские паралимпийцы завоевали бронзовую медаль

Гребля
время публикации: 28 сентября 2025 г., 12:24 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 12:24
Чемпионат мира по академической гребле. Израильские паралимпийцы завоевали бронзовую медаль
AP Photo/Damian Dovarganes

В Шанхае проходит чемпионат мира по академической гребле.

В соревнованиях паралимпийцев в смешанных парах израильтяне Шахар Милфелдер и Салех Шахин завоевали бронзовую медаль.

Чемпионами стали китайцы Шуан Лю и Чжанг Джичан.

На втором месте немецкий дуэт Ясмина Бир и Пауль Умбах.

Шахар Милфелдер и Салех Шахин - бронзовые призеры Парижской паралимпиады.

