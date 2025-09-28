Чемпионат мира по академической гребле. Израильские паралимпийцы завоевали бронзовую медаль
В Шанхае проходит чемпионат мира по академической гребле.
В соревнованиях паралимпийцев в смешанных парах израильтяне Шахар Милфелдер и Салех Шахин завоевали бронзовую медаль.
Чемпионами стали китайцы Шуан Лю и Чжанг Джичан.
На втором месте немецкий дуэт Ясмина Бир и Пауль Умбах.
Шахар Милфелдер и Салех Шахин - бронзовые призеры Парижской паралимпиады.
