Чемпионат мира по академической гребле. Израильские паралимпийцы завоевали бронзовую медаль

В Шанхае проходит чемпионат мира по академической гребле.

В соревнованиях паралимпийцев в смешанных парах израильтяне Шахар Милфелдер и Салех Шахин завоевали бронзовую медаль.

Чемпионами стали китайцы Шуан Лю и Чжанг Джичан.

На втором месте немецкий дуэт Ясмина Бир и Пауль Умбах.

Шахар Милфелдер и Салех Шахин - бронзовые призеры Парижской паралимпиады.