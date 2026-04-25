Кубок Англии. Даниэль Перец совершил 4 сэйва. "Манчестер Сити" вышел в финал

"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Саутгемптоном" 2:1 и вышел в финал Кубка Англии.

Ворота "святых" защищал голкипер сборной Израиля Даниэль Перец.

Сенсация была близко, но в конце матча "горожане" забили два гола.

На 11-й минуте не был засчитан гол "Саутгемптона" - офсайд.

На 65-й минуте Перец отразил мяч после удара Савиньо метров с 10.

На 79-й минуте Финн Азаз пробил в "девятку" 0:1.

На 82-й минуте после подачи углового Докю пробил. После рикошета мяч оказался в сетке 1:1.

В ответной атаке "святые" могли забить. Траффорд парировал мяч после удара Мацуки.

На 87-й минуте Нико Гонсалес метров с 28 пробил точно в "девятку" 2:1.