25 апреля 2026
|
последняя новость: 21:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Кубок Англии. Даниэль Перец совершил 4 сэйва. "Манчестер Сити" вышел в финал

время публикации: 25 апреля 2026 г., 21:26 | последнее обновление: 25 апреля 2026 г., 21:26
AP Photo/Alastair Grant

"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Саутгемптоном" 2:1 и вышел в финал Кубка Англии.

Ворота "святых" защищал голкипер сборной Израиля Даниэль Перец.

Сенсация была близко, но в конце матча "горожане" забили два гола.

На 11-й минуте не был засчитан гол "Саутгемптона" - офсайд.

На 65-й минуте Перец отразил мяч после удара Савиньо метров с 10.

На 79-й минуте Финн Азаз пробил в "девятку" 0:1.

На 82-й минуте после подачи углового Докю пробил. После рикошета мяч оказался в сетке 1:1.

В ответной атаке "святые" могли забить. Траффорд парировал мяч после удара Мацуки.

На 87-й минуте Нико Гонсалес метров с 28 пробил точно в "девятку" 2:1.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
