Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Кубок мира по синхронному плаванию. Сборная Израиля заняла шестое место

Синхронное плавание
Спорт/важное
время публикации: 29 марта 2026 г., 14:49 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 14:57
Кубок мира по синхронному плаванию. Сборная Израиля заняла шестое место
AP Photo/Ng Han Guan

В Париже продолжается этап Кубка мира по синхронному плаванию.

Сборная Израиля заняла шестое место в технической программе (237.7776 балла).

Состав сборной Израиля: Омер Эммануэль Кола, Йогев Даган, Ноа Каган, Нога Леви, Лия Макмель, Шая Сар Шалом Нехмад, Яара Шараб и Ноя Царфати.

Победили россиянки.

Второе место заняли итальянки, третье - гречанки.

Спорт
