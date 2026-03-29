Кубок мира по синхронному плаванию. Сборная Израиля заняла шестое место
время публикации: 29 марта 2026 г., 14:49 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 14:57
В Париже продолжается этап Кубка мира по синхронному плаванию.
Сборная Израиля заняла шестое место в технической программе (237.7776 балла).
Состав сборной Израиля: Омер Эммануэль Кола, Йогев Даган, Ноа Каган, Нога Леви, Лия Макмель, Шая Сар Шалом Нехмад, Яара Шараб и Ноя Царфати.
Победили россиянки.
Второе место заняли итальянки, третье - гречанки.
