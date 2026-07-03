Определены 6 пар 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Еще 4 участника определятся сегодня и завтра.

Время начала матчей израильское.

Пары 1/8 финала чемпионата мира:

Канада - Марокко (4 июля, 20:00)

Парагвай - Франция (5 июля, 00:00)

Бразилия - Норвегия (5 июля, 23:00)

Мексика - Англия (6 июля, 03:00)

Португалия - Испания (6 июля, 22:00)

США - Бельгия (7 июля, 03:00).