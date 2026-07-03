Определены 6 пар 1/8 финала чемпионата мира
время публикации: 03 июля 2026 г., 10:15 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 10:15
Определены 6 пар 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Еще 4 участника определятся сегодня и завтра.
Время начала матчей израильское.
Пары 1/8 финала чемпионата мира:
Канада - Марокко (4 июля, 20:00)
Парагвай - Франция (5 июля, 00:00)
Бразилия - Норвегия (5 июля, 23:00)
Мексика - Англия (6 июля, 03:00)
Португалия - Испания (6 июля, 22:00)
США - Бельгия (7 июля, 03:00).
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