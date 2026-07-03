x
03 июля 2026
|
последняя новость: 11:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 июля 2026
|
03 июля 2026
|
последняя новость: 11:16
03 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Определены 6 пар 1/8 финала чемпионата мира

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 03 июля 2026 г., 10:15 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 10:15
Определены 6 пар 1/8 финала чемпионата мира
AP Photo/Andre Penner

Определены 6 пар 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Еще 4 участника определятся сегодня и завтра.

Время начала матчей израильское.

Пары 1/8 финала чемпионата мира:

Канада - Марокко (4 июля, 20:00)

Парагвай - Франция (5 июля, 00:00)

Бразилия - Норвегия (5 июля, 23:00)

Мексика - Англия (6 июля, 03:00)

Португалия - Испания (6 июля, 22:00)

США - Бельгия (7 июля, 03:00).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июля 2026

Марк Кукурелья установил рекорд сборной Испании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июля 2026

СМИ. ФИФА будет проводить чемпионаты мира зимой
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июля 2026

Унаи Симон побил рекорд чемпионатов мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июля 2026

Чемпионат мира по футболу. Швейцарцы победили сборную Алжира