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Спорт

Майя Хвалинська вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
Сенсации
время публикации: 03 июня 2026 г., 14:38 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 14:38
Майя Хвалинська вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции
AP Photo/Emma Da Silva

Майя Хвалинська впервые вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции и турниров "Большого шлема".

Польская теннисистка победила россиянку Анну Калинскую 7:6, 6:3.

114-я ракетка мира раньше не продвигалась дальше второго круга турниров "Большого шлема".

По итогам Роллан Гаррос она существенно улучшит свое положение в рейтинге.

Ее соперница по полуфиналу определится в матче Арина Соболенко (Беларусь) - Диана Шнайдер (Россия).

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