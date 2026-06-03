Майя Хвалинська вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции
время публикации: 03 июня 2026 г., 14:38 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 14:38
Майя Хвалинська впервые вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции и турниров "Большого шлема".
Польская теннисистка победила россиянку Анну Калинскую 7:6, 6:3.
114-я ракетка мира раньше не продвигалась дальше второго круга турниров "Большого шлема".
По итогам Роллан Гаррос она существенно улучшит свое положение в рейтинге.
Ее соперница по полуфиналу определится в матче Арина Соболенко (Беларусь) - Диана Шнайдер (Россия).
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