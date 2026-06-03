Майя Хвалинська вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции

Майя Хвалинська впервые вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции и турниров "Большого шлема".

Польская теннисистка победила россиянку Анну Калинскую 7:6, 6:3.

114-я ракетка мира раньше не продвигалась дальше второго круга турниров "Большого шлема".

По итогам Роллан Гаррос она существенно улучшит свое положение в рейтинге.

Ее соперница по полуфиналу определится в матче Арина Соболенко (Беларусь) - Диана Шнайдер (Россия).