x
04 июня 2026
|
последняя новость: 07:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 июня 2026
|
04 июня 2026
|
последняя новость: 07:31
04 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Начался финал НБА. "Нью-Йорк" победил "Сан-Антонио"

Баскетбол
НБА
время публикации: 04 июня 2026 г., 07:25 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 07:31
Начался финал НБА. "Нью-Йорк" победил "Сан-Антонио"
AP Photo/David J. Phillip

В первом матче финальной серии НБА "Нью-Йорк Никс" в гостях победил "Сан-Антонио Сперз" 105:95.

Отличный матч провели лидеры "Никс": Джайлен Брунсон (30 + 3 подбора + 2 передачи), Карл-Энтони Таунс (18 + 12 подборов + 4 передачи).

Первую половину матча хозяева выиграли 55:48.

В начале второй половины "шпоры" довели преимущество" до 14 очков. Но гости завершили матч впечатляющей серией 11:0 и стали первой командой, победившей "Сан-Антонио" в первом матче финальной серии. До этого "Сперз" шесть раз начинали финалы с победы.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июня 2026

Чемпионат Израиля по баскетболу. Столичный "Апоэль" вышел в полуфинал
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июня 2026

Умер знаменитый баскетболист и тренер Рик Адельман
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 мая 2026

Смена чемпиона. "Сан-Антонио" вышел в финал НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 мая 2026

Лука Дончич принимает участие в возвращении баскетбола в Рим