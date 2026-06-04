Начался финал НБА. "Нью-Йорк" победил "Сан-Антонио"

В первом матче финальной серии НБА "Нью-Йорк Никс" в гостях победил "Сан-Антонио Сперз" 105:95.

Отличный матч провели лидеры "Никс": Джайлен Брунсон (30 + 3 подбора + 2 передачи), Карл-Энтони Таунс (18 + 12 подборов + 4 передачи).

Первую половину матча хозяева выиграли 55:48.

В начале второй половины "шпоры" довели преимущество" до 14 очков. Но гости завершили матч впечатляющей серией 11:0 и стали первой командой, победившей "Сан-Антонио" в первом матче финальной серии. До этого "Сперз" шесть раз начинали финалы с победы.