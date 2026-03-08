Молодежный чемпионат мира. Победила американская танцевальная пара. Украинцы на третьем месте
время публикации: 08 марта 2026 г., 08:21 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 08:21
В Таллинне завершился молодежный чемпионат мира по фигурному катанию.
В соревнованиях танцевальных пар победили американцы Хана Мария Абоян и Даниил Веселухин (166.71 балла).
На втором месте французы Амбре Перрье-Джанезини и Самуэль Бланк Клаперман (164.88).
Украинцы Ирина Пидгайна и Артем Коваль завоевали бронзовые медали (164.32).
Израильтяне Юлия Эппс и Блэйк Гилман в первом танйе заняли 27-е место и в финал не вышли.
Ссылки по теме