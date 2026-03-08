Молодежный чемпионат мира. Победила американская танцевальная пара. Украинцы на третьем месте

В Таллинне завершился молодежный чемпионат мира по фигурному катанию.

В соревнованиях танцевальных пар победили американцы Хана Мария Абоян и Даниил Веселухин (166.71 балла).

На втором месте французы Амбре Перрье-Джанезини и Самуэль Бланк Клаперман (164.88).

Украинцы Ирина Пидгайна и Артем Коваль завоевали бронзовые медали (164.32).

Израильтяне Юлия Эппс и Блэйк Гилман в первом танйе заняли 27-е место и в финал не вышли.