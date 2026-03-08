x
08 марта 2026
|
последняя новость: 08:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 марта 2026
|
08 марта 2026
|
последняя новость: 08:38
08 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Молодежный чемпионат мира. Победила американская танцевальная пара. Украинцы на третьем месте

Фигурное катание
время публикации: 08 марта 2026 г., 08:21 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 08:21
Молодежный чемпионат мира. Победила американская танцевальная пара. Украинцы на третьем месте
AP Photo/Ashley Landis

В Таллинне завершился молодежный чемпионат мира по фигурному катанию.

В соревнованиях танцевальных пар победили американцы Хана Мария Абоян и Даниил Веселухин (166.71 балла).

На втором месте французы Амбре Перрье-Джанезини и Самуэль Бланк Клаперман (164.88).

Украинцы Ирина Пидгайна и Артем Коваль завоевали бронзовые медали (164.32).

Израильтяне Юлия Эппс и Блэйк Гилман в первом танйе заняли 27-е место и в финал не вышли.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 марта 2026

Молодежный чемпионат мира. Израильская фигуристка заняла четвертое место
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 марта 2026

Молодежный чемпионат мира. Танцевальные пары. Израильтяне в финал не вышли
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 марта 2026

Молодежный чемпионат мира по фигурному катанию. Победил японец. Израильтянин на 16-м месте
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 марта 2026

Молодежный чемпионат мира по фигурному катанию. Победили канадцы. Украинцы на третьем месте