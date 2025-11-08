x
08 ноября 2025
|
последняя новость: 12:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 ноября 2025
|
08 ноября 2025
|
последняя новость: 12:53
08 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

День завершился тремя разгромами. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 08 ноября 2025 г., 12:17 | последнее обновление: 08 ноября 2025 г., 12:17
День завершился тремя разгромами. Результаты матчей НБА
AP Photo/Bruce Kluckhohn

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Миннесота" разгромила "Юту" 137:97.

Миннесота Тимбервулвз - Юта Джаз 137:97

Отличный матч провели лидеры "волков" Энтони Эдвардс (37) и Джулиус Рэндл (19 + 10 подборов + 12 передач).

Денвер Наггетс - Голден Стэйт Уорриорз 129:104

"Денвер" выиграл 6 из 7 последних игр.

Самый результативный игрок матча - лидер "Денвера" Никола Йокич (26 + 9 подборов + 9 передач).

Сакраменто Кингз - Оклахома-Сити Тендер 101:132

Отличный матч провели лидеры гостей Айзейя Хартенштейн (33 + 19 поборов), Шай Гилджес Александр (30).

Рассел Уэстбрук, который первые 9 сезонов в НБА играл за "Тендер", набрал 24 очка и сделал 9 передач.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 ноября 2025

Невероятная первая четверть в Майами. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 ноября 2025

"Кливленд" набрал 148 очков в Вашингтоне. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 ноября 2025

"Реал" обыграл "Барселону". Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 ноября 2025

One. Иффе Лундберн переходит из "Партизана" в "Маккаби"