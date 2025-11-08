День завершился тремя разгромами. Результаты матчей НБА
время публикации: 08 ноября 2025 г., 12:17 | последнее обновление: 08 ноября 2025 г., 12:17
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Миннесота" разгромила "Юту" 137:97.
Миннесота Тимбервулвз - Юта Джаз 137:97
Отличный матч провели лидеры "волков" Энтони Эдвардс (37) и Джулиус Рэндл (19 + 10 подборов + 12 передач).
Денвер Наггетс - Голден Стэйт Уорриорз 129:104
"Денвер" выиграл 6 из 7 последних игр.
Самый результативный игрок матча - лидер "Денвера" Никола Йокич (26 + 9 подборов + 9 передач).
Сакраменто Кингз - Оклахома-Сити Тендер 101:132
Отличный матч провели лидеры гостей Айзейя Хартенштейн (33 + 19 поборов), Шай Гилджес Александр (30).
Рассел Уэстбрук, который первые 9 сезонов в НБА играл за "Тендер", набрал 24 очка и сделал 9 передач.
Ссылки по теме