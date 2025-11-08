День завершился тремя разгромами. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Миннесота" разгромила "Юту" 137:97.

Миннесота Тимбервулвз - Юта Джаз 137:97

Отличный матч провели лидеры "волков" Энтони Эдвардс (37) и Джулиус Рэндл (19 + 10 подборов + 12 передач).

Денвер Наггетс - Голден Стэйт Уорриорз 129:104

"Денвер" выиграл 6 из 7 последних игр.

Самый результативный игрок матча - лидер "Денвера" Никола Йокич (26 + 9 подборов + 9 передач).

Сакраменто Кингз - Оклахома-Сити Тендер 101:132

Отличный матч провели лидеры гостей Айзейя Хартенштейн (33 + 19 поборов), Шай Гилджес Александр (30).

Рассел Уэстбрук, который первые 9 сезонов в НБА играл за "Тендер", набрал 24 очка и сделал 9 передач.