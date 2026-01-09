Гол Хаймана. Впечатляющая серия Макдэвида Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Колорадо" разгромил "Оттаву" 8:2.

Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерз 3:4

По броскам 30:16 в пользу "Эдмонтона".

"Виннипег" вел в счете 1:0 и 3:1.

Еврейский нападающий "нефтяников" Зак Хайман забил гол. Он сравнял счет на 49-й минуте 3:3.

Коннор Макдэвид набрал 2 (1 + 1) очка. Он набрал очки в 17-й игре подряд.

Колорадо Эвеланш - Оттава Сенаторз 8:2

"Колорадо" одержал 16-ю домашнюю победу подряд.

По 4 очка набрали Нейтан Маккиннон (1 + 3) и Джош Мэнсон (2 + 2). У Нэйтана 312-я игра, в которой он набрал более одного очка.

3 (2 + 1) очка набрал Брок Нельсон. Он в десятом сезоне забивает не менее 20 голов.

Kайл Макар (Колорадо) стал первым защитником, набравшим в этом сезоне 50 очков.

Сиэтл Кракен -Миннесота Уайлд 2:3 ( овертайм)

После двух периодов "Миннесота" вела в счете 2:0.

На 50-й минуте счет был 2:2.

Победную шайбу на 63-й минуте забросил Матс Цуккарелло.

Кирилл Капризов набрал 437 очков в матчах за "Миннесоту". Второе место в истории клуба (вместе с Марианом Габориком).

Вегас Голден Найтс - Коламбус Блю Джекетс 5:3

Гости вели в счете 2:0.

Две шайбы забросил Рейлли Смит (Вегас).

3 (1 + 2) очка набрал Марк Стоун (Вегас). Он забил в шестой игре подряд.