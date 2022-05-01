Горсовет: сегодня возможна эвакуация мирных граждан из Мариуполя в Запорожье
В воскресенье, 1 мая, в телеграм-канале городского совета Мариуполя было опубликовано сообщение о том, что сегодня планируется эвакуация мирных граждан из города в Запорожье.
Подчеркивается, что речь идет именно об эвакуации на подконтрольную Украине территорию.
Накануне сообщалось, что десяткам мирных граждан удалось покинуть осажденную "Азовсталь".
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