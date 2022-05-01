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NEWSru.co.il :: В мире1 мая 2022 г., 13:48

Горсовет: сегодня возможна эвакуация мирных граждан из Мариуполя в Запорожье

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Горсовет: сегодня возможна эвакуация мирных граждан из Мариуполя в Запорожье

В воскресенье, 1 мая, в телеграм-канале городского совета Мариуполя было опубликовано сообщение о том, что сегодня планируется эвакуация мирных граждан из города в Запорожье.

Подчеркивается, что речь идет именно об эвакуации на подконтрольную Украине территорию.

Накануне сообщалось, что десяткам мирных граждан удалось покинуть осажденную "Азовсталь".


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