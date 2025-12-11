Лауреат Нобелевской премии мира из Венесуэлы прибыла в Осло после церемонии

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, удостоенная Нобелевской премии мира, прибыла в Осло через несколько часов после того, как ее дочь получила награду от ее имени. Об этом сообщил Нобелевский комитет.

Ранее было объявлено, что Мачадо не сможет присутствовать на церемонии по соображениям безопасности, и премию в ратуше Осло вручат ее дочери Ане Корине Созе.

В октябре Мачадо была объявлена лауреатом Нобелевской премии мира "за неустанную борьбу за демократические права народа Венесуэлы и усилия по мирному переходу от диктатуры к демократии". Она стала символом сопротивления режиму президента Николаса Мадуро, который находится у власти с 2013 года и, по оценкам оппозиции и международных наблюдателей, жестко подавляет инакомыслие и фальсифицирует выборы.