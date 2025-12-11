x
11 декабря 2025
|
последняя новость: 06:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 декабря 2025
|
11 декабря 2025
|
последняя новость: 06:37
11 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Лауреат Нобелевской премии мира из Венесуэлы прибыла в Осло после церемонии

Норвегия
Нобелевские премии 2025
Венесуэла
время публикации: 11 декабря 2025 г., 02:26 | последнее обновление: 11 декабря 2025 г., 05:32
Лауреат Нобелевской премии мира из Венесуэлы прибыла в Осло после церемонии
Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix, Pool via AP

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, удостоенная Нобелевской премии мира, прибыла в Осло через несколько часов после того, как ее дочь получила награду от ее имени. Об этом сообщил Нобелевский комитет.

Ранее было объявлено, что Мачадо не сможет присутствовать на церемонии по соображениям безопасности, и премию в ратуше Осло вручат ее дочери Ане Корине Созе.

В октябре Мачадо была объявлена лауреатом Нобелевской премии мира "за неустанную борьбу за демократические права народа Венесуэлы и усилия по мирному переходу от диктатуры к демократии". Она стала символом сопротивления режиму президента Николаса Мадуро, который находится у власти с 2013 года и, по оценкам оппозиции и международных наблюдателей, жестко подавляет инакомыслие и фальсифицирует выборы.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 декабря 2025

Лидер венесуэльской оппозиции не приехала на церемонию вручения ей Нобелевской премии мира
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 декабря 2025

В Осло отменена пресс-конференция лауреатки Нобелевской премии мира, где она – неизвестно
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 октября 2025

Нобелевская премия мира присуждена Марии Корине Мачадо