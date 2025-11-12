В Германии задержан уроженец Ливана по делу о закупке оружия для ХАМАСа

Накануне вечером на трассе A17 при въезде в Германию из Чехии был задержан Борхан Эль-К., уроженец Ливана, подозреваемый в связях с ХАМАСом. Об этом сообщает издание Bild.

По данным Федеральной прокуратуры, в августе 2025 года подозреваемый приобрел автомат AK-47, восемь пистолетов Glock и более 600 патронов для планировавшихся нападений на израильские или еврейские цели в Германии и Европе. Оружие планировалось передать в Берлин, но встреча была сорвана спецслужбами Германии. В октябре по этому делу были задержаны три человека.

В среду, 12 ноября, в рамках расследования этого дела были проведены обыски в Копенгагене.