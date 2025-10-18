x
18 октября 2025
|
последняя новость: 16:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 октября 2025
|
18 октября 2025
|
последняя новость: 16:19
18 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Масштабный пожар в аэропорту Дакки в Бангладеш, приостановлены все вылеты

Пожары
время публикации: 18 октября 2025 г., 16:19 | последнее обновление: 18 октября 2025 г., 16:19

В субботу днем в грузовом терминале международного аэропорта Хазрат Шахджахал в Дакке (Бангладеш) вспыхнул сильный пожар, охвативший значительную площадь. Пожар начался днем возле одного из выездов, на место немедленно выехали десятки пожарных расчетов.

Представитель администрации аэропорта сообщил, что все вылеты в связи с пожаром были отложены, однако самолеты находятся в безопасности.

По сообщению India Today, операцию по тушению пожара ведут Управление гражданской авиации Бангладеш, пожарно-спасательная служба и пожарное подразделение ВВС. Безопасность в районе аэропорта обеспечивают полиция, пограничные силы и военные.

Сообщений о жертвах или значительных разрушениях в настоящий момент нет, причина пожара выясняется.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 сентября 2025

СНБ о террористических угрозах за рубежом для израильтян в период осенних праздников 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 июля 2025

Число жертв крушения самолета на школу в Бангладеш возросло до 32
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 июля 2025

Уточнение: жертвами крушения самолета на школу в Бангладеш стали 27 человек, в их числе 25 детей
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 июля 2025

В Бангладеш на школу рухнул военный самолет, множество жертв