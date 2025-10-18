Масштабный пожар в аэропорту Дакки в Бангладеш, приостановлены все вылеты

В субботу днем в грузовом терминале международного аэропорта Хазрат Шахджахал в Дакке (Бангладеш) вспыхнул сильный пожар, охвативший значительную площадь. Пожар начался днем возле одного из выездов, на место немедленно выехали десятки пожарных расчетов.

Представитель администрации аэропорта сообщил, что все вылеты в связи с пожаром были отложены, однако самолеты находятся в безопасности.

По сообщению India Today, операцию по тушению пожара ведут Управление гражданской авиации Бангладеш, пожарно-спасательная служба и пожарное подразделение ВВС. Безопасность в районе аэропорта обеспечивают полиция, пограничные силы и военные.

Сообщений о жертвах или значительных разрушениях в настоящий момент нет, причина пожара выясняется.