x
23 октября 2025
|
последняя новость: 23:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 октября 2025
|
23 октября 2025
|
последняя новость: 23:59
23 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп: "Не беспокойтесь, Израиль ничего не будет делать с Западным берегом"

Иудея и Самария
Дональд Трамп
время публикации: 23 октября 2025 г., 23:54 | последнее обновление: 24 октября 2025 г., 00:01
Трамп: "Не беспокойтесь, Израиль ничего не будет делать с Западным берегом"
AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп заявил, что "Израиль не будет предпринимать никаких шагов в отношении Западного берега". Такое заявление он сделал, отвечая на вопросы репортеров в Белом доме.

"Не беспокойтесь из-за Западного берега, Израиль ничего не будет делать с Западным берегом", – ответил Трамп на вопрос, беспокоит ли его голосование в Кнессете по закону о распространении суверенитета Израиля на Иудею и Самарию.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 октября 2025

Вэнс: "Западный берег не будет аннексирован Израилем"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 октября 2025

Марко Рубио: "Израильский закон о суверенитете угрожает мирному соглашению"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 октября 2025

"Ликуд" о законах по суверенитету: "Оппозиционный троллинг"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 октября 2025

Кнессет утвердил в предварительном чтении распространение суверенитета на Иудею и Самарию