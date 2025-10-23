Трамп: "Не беспокойтесь, Израиль ничего не будет делать с Западным берегом"
время публикации: 23 октября 2025 г., 23:54 | последнее обновление: 24 октября 2025 г., 00:01
Президент США Дональд Трамп заявил, что "Израиль не будет предпринимать никаких шагов в отношении Западного берега". Такое заявление он сделал, отвечая на вопросы репортеров в Белом доме.
"Не беспокойтесь из-за Западного берега, Израиль ничего не будет делать с Западным берегом", – ответил Трамп на вопрос, беспокоит ли его голосование в Кнессете по закону о распространении суверенитета Израиля на Иудею и Самарию.
