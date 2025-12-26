x
26 декабря 2025
|
последняя новость: 03:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 декабря 2025
|
26 декабря 2025
|
последняя новость: 03:44
26 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Американские военные нанесли удар по террористам ИГ в Нигерии

США
Дональд Трамп
Исламское государство
Африка
Террористы
время публикации: 26 декабря 2025 г., 03:44 | последнее обновление: 26 декабря 2025 г., 05:53
Американские военные нанесли удар по террористам ИГ в Нигерии
AP Photo/Sunday Alamba

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесли "мощный и смертоносный" удар по целям террористической организации "Исламское государство" на северо-западе Нигерии, обвинив боевиков в массовых убийствах христиан. Сообщение он опубликовал в своей соцсети TruthSocial.

Командование ВС США в Африке (AFRICOM) подтвердило проведение операции: по данным военных, удар был нанесен в штате Сокото в координации с нигерийскими властями и привел к гибели "нескольких" боевиков ИГ.

Сначала американские военные объявили, что удары были нанесены по запросу властей Нигерии. Но вскоре это заявление было удалено.

МИД Нигерии сообщил о "точечных ударах по террористическим целям" в рамках сотрудничества с США.

Министр обороны США Пит Хегсет подчеркнул: "Это еще не конец". Очевидно, американские военные планируют новые удары по объектам ИГ в Нигерии.

Напомним, что в начале ноября президент США Дональд Трамп обвинял правительство Нигерии в попустительстве убийствам христиан исламистами и угрожал направить в эту африканскую страну американские войска.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 декабря 2025

Теракт в мечети в Нигерии, поступает информация о погибших
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 декабря 2025

В Нигерии похищены десятки людей, направлявшихся на мусульманский фестиваль
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 декабря 2025

В Нигерии освобождены еще 130 похищенных в ноябре девочек-католичек
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 декабря 2025

В Нигерии освобождены 100 похищенных христианских школьниц
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 ноября 2025

Президент Трамп пригрозил направить в Нигерию войска, чтобы защитить христиан