Американские военные нанесли удар по террористам ИГ в Нигерии

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесли "мощный и смертоносный" удар по целям террористической организации "Исламское государство" на северо-западе Нигерии, обвинив боевиков в массовых убийствах христиан. Сообщение он опубликовал в своей соцсети TruthSocial.

Командование ВС США в Африке (AFRICOM) подтвердило проведение операции: по данным военных, удар был нанесен в штате Сокото в координации с нигерийскими властями и привел к гибели "нескольких" боевиков ИГ.

Сначала американские военные объявили, что удары были нанесены по запросу властей Нигерии. Но вскоре это заявление было удалено.

МИД Нигерии сообщил о "точечных ударах по террористическим целям" в рамках сотрудничества с США.

Министр обороны США Пит Хегсет подчеркнул: "Это еще не конец". Очевидно, американские военные планируют новые удары по объектам ИГ в Нигерии.

Напомним, что в начале ноября президент США Дональд Трамп обвинял правительство Нигерии в попустительстве убийствам христиан исламистами и угрожал направить в эту африканскую страну американские войска.