Вице-президент США: "Израиль может ответить на атаку ХАМАСа, но соглашение остается в силе"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя ситуацию в Газе, заявил, что Израиль может ответить на атаку ХАМАСа в районе Рафиаха, однако соглашение по Газе остается в силе.

"Мы знаем, что ХАМАС или кто-то другой атаковал солдат ЦАХАЛа в Газе, и мы ожидаем, что израильтяне ответят, но режим прекращения огня продолжает действовать", – цитирует Bloomberg Вэнса.

Это заявление было сделано после того, как в районе Рафиаха боевики, вышедшие, по всей видимости, из туннеля, атаковали израильских военных, применив противотанковый гранатомет. В ответ на грубое нарушение условий соглашений со стороны ХАМАСа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу приказал армии нанести "мощные удары по сектору Газы". Израильские ВВС атаковали цели по всему сектору.

ХАМАС заявил о своей непричастности к атаке в Рафиахе и обвинил Израиль в нарушении соглашения, при этом террористическая группировка обратилась к посредникам и гарантам с требованием оказать давление на Израиль.