29 октября 2025
29 октября 2025
Мир

Трамп: ХАМАС – "небольшая часть сделки", в случае нарушений "будет ликвидирован"

Газа
Война с ХАМАСом
Дональд Трамп
ХАМАС
время публикации: 29 октября 2025 г., 04:23 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 05:30
Трамп: ХАМАС – "небольшая часть сделки", в случае нарушений "будет ликвидирован"
AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о нарушениях перемирия в Газе, заявил во время азиатского турне, что ХАМАС "является лишь небольшой частью" ближневосточной сделки и "должен вести себя соответствующим образом".

В противном случае, подчеркнул Трамп, ХАМАС "будет ликвидирован". Он добавил, что "Израиль имеет право отвечать" на нападения.

По словам Трампа, достигнутое при его посредничестве соглашение о прекращении огня в Газе остается в силе, несмотря на последние инциденты, и "ничто не поставит его под угрозу".

