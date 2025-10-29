Трамп: ХАМАС – "небольшая часть сделки", в случае нарушений "будет ликвидирован"

Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о нарушениях перемирия в Газе, заявил во время азиатского турне, что ХАМАС "является лишь небольшой частью" ближневосточной сделки и "должен вести себя соответствующим образом".

В противном случае, подчеркнул Трамп, ХАМАС "будет ликвидирован". Он добавил, что "Израиль имеет право отвечать" на нападения.

По словам Трампа, достигнутое при его посредничестве соглашение о прекращении огня в Газе остается в силе, несмотря на последние инциденты, и "ничто не поставит его под угрозу".