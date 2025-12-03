x
03 декабря 2025
Мир

В США енот проник в алкомаркет, побил бутылки и уснул пьяным

США
Животные
время публикации: 03 декабря 2025 г., 19:05 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 19:09
В США енот проник в алкомаркет, побил бутылки и уснул пьяным
AP Photo /Arnulfo Franco

Работники алкомаркета в Эшленде (штат Вирджиния), придя утром на работу, обнаружили, что в магазине побывал грабитель. Он разгромил одну из нижних полок с виски и скотчем: бутылки были разбиты, а алкоголь разлился.

Преступник напился и был обнаружен спящим в туалете.

Агентство AP пишет, что "животное поведение" грабителя объясняется тем, что он – енот. По всей видимости, он провалился через потолочную плитку внутрь магазина, где устроил настоящую пирушку.

