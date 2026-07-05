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Мир

Папа Римский на острове Лампедуза призвал к интеграции нелегалов

Нелегалы
Христианство
время публикации: 05 июля 2026 г., 10:10 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 10:15
Папа Римский на острове Лампедуза призвал к интеграции нелегалов
AP Photo/Alessandra Tarantino

4 июля, в 250-ю годовщину провозглашения независимости США, Папа Римский Лев XIV прибыл на расположенный в Средиземном море итальянский остров Лампедуза – важнейший перевалочный пункт на пути африканских мигрантов в Европу.

Он посетил кладбище, где покоятся нелегалы, погибшие во время опасного плаванья, мемориал "Врата Европы, посвященный тем, кто покидает родной край в поисках лучшей жизни, и долгое время простоял в молитве на берегу моря.

"Миграция меняет лицо европейских сообществ, но с помощью планирования и соучастия континент может дать ответ на вызов. Европа способна дать всеобъемлющий ответ на кризис. Но необходимы не только немедленные меры, но и долгосрочный план защиты, поддержки и интеграции мигрантов", – заявил понтифик на проповеди.

Родившийся в США Папа – последовательный противник президента Дональда Трампа, в том числе – иммиграционной политики. За день до поездки на Лампедузу, в речи, посвященной годовщине основания США, он напомнил, что эта страна была создана мигрантами, и призвал к снижению напряженности полемики.

Отметим, что рост антиимигрантских настроений на Западе вызван в первую очередь с действиями самих нелегалов – их преступность стала угрозой национальной безопасности. Они также пытаются навязывать свой образ жизни. Это привело к росту влияния ультраправых партий, но даже умеренные политические движения говорят об ужесточении законодательства.

Мир
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