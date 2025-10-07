x
07 октября 2025
|
последняя новость: 17:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 октября 2025
|
07 октября 2025
|
последняя новость: 17:46
07 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Германии тяжело ранена мэр города Хердеке Ирис Штельцер

Германия
время публикации: 07 октября 2025 г., 16:29 | последнее обновление: 07 октября 2025 г., 16:36
В Германии тяжело ранена мэр города Хердеке Ирис Штельцер
AP Photo / Martin Meissner

Ирис Штельцер, представительница СДПГ, недавно избранная мэром города Хердеке, найдена рядом со своим домом с тяжелыми ножевыми ранениями. Она находится в реанимации.

Издание Der Spiegel пишет, что в экстренные службы позвонили приемные сыновья Штельцер (им 15 и 17 лет). Источник в силовых структурах сообщил изданию, что 15-летнего юношу увезли полицейские, надев на него наручники.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил глубокую озабоченность по поводу нападения на мэра. "Мы получили известие о чудовищном происшествии в Хердеке. Необходимо как можно скорее провести расследование. Мы опасаемся за жизнь избранного мэра Ирис Штельцер и надеемся на ее полное выздоровление. Мои мысли с ее семьей и близкими", – написал Мерц в соцсети Х.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 октября 2025

Нетаниягу и канцлер ФРГ Мерц обсудили по телефону план Трампа по Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 сентября 2025

Пригрозив частичным эмбарго, Германия полностью прекратила поставки оружия Израилю
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 сентября 2025

Антисемитское объявление на магазине в Германии: "Солидарность с Газой"