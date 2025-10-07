В Германии тяжело ранена мэр города Хердеке Ирис Штельцер

Ирис Штельцер, представительница СДПГ, недавно избранная мэром города Хердеке, найдена рядом со своим домом с тяжелыми ножевыми ранениями. Она находится в реанимации.

Издание Der Spiegel пишет, что в экстренные службы позвонили приемные сыновья Штельцер (им 15 и 17 лет). Источник в силовых структурах сообщил изданию, что 15-летнего юношу увезли полицейские, надев на него наручники.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил глубокую озабоченность по поводу нападения на мэра. "Мы получили известие о чудовищном происшествии в Хердеке. Необходимо как можно скорее провести расследование. Мы опасаемся за жизнь избранного мэра Ирис Штельцер и надеемся на ее полное выздоровление. Мои мысли с ее семьей и близкими", – написал Мерц в соцсети Х.