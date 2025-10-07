В Германии тяжело ранена мэр города Хердеке Ирис Штельцер
Ирис Штельцер, представительница СДПГ, недавно избранная мэром города Хердеке, найдена рядом со своим домом с тяжелыми ножевыми ранениями. Она находится в реанимации.
Издание Der Spiegel пишет, что в экстренные службы позвонили приемные сыновья Штельцер (им 15 и 17 лет). Источник в силовых структурах сообщил изданию, что 15-летнего юношу увезли полицейские, надев на него наручники.
Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил глубокую озабоченность по поводу нападения на мэра. "Мы получили известие о чудовищном происшествии в Хердеке. Необходимо как можно скорее провести расследование. Мы опасаемся за жизнь избранного мэра Ирис Штельцер и надеемся на ее полное выздоровление. Мои мысли с ее семьей и близкими", – написал Мерц в соцсети Х.
Uns erreicht eine Nachricht über eine abscheuliche Tat aus Herdecke. Sie muss jetzt schnell aufgeklärt werden. Wir bangen um das Leben der designierten Bürgermeisterin Iris Stalzer und hoffen auf vollständige Genesung. Meine Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Angehörigen.— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) October 7, 2025