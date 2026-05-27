"Красавица с каштановыми локонами": в центре Герцлии закрыли бордель

Сотрудники полицейского отдела "Глилот" раскрыли подпольный бордель, действовавший в квартире в центре Герцлии. Глава окружной полиции Тель-Авивского округа подписал приказ о закрытии объекта.

По сообщению полиции, в начале недели после скрытого расследования полиция установила адрес подпольного борделя, расположенного на улице Рабейну Там в Герцлии. Реклама услуг "девушки с каштановыми локонами" работающей в "частной квартире", публиковалась в социальных сетях.

Во время обыска квартиры, проведенного по судебному ордеру, полиция изъяла ряд предметов, указывающих на незаконную деятельность, включая средства, использовавшиеся для оказания сексуальных услуг. По данным полиции, часть предметов была выброшена в унитаз при появлении сотрудников, предположительно с целью уничтожения улик.

Кроме того, были изъяты более 5000 шекелей наличными, различные документы и мобильные телефоны.

В интересах следствия полиция закрыла квартиру на 30 дней.