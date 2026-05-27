x
27 мая 2026
|
последняя новость: 12:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 мая 2026
|
27 мая 2026
|
последняя новость: 12:17
27 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Красавица с каштановыми локонами": в центре Герцлии закрыли бордель

Полиция
Сексуальное насилие
Герцлия
время публикации: 27 мая 2026 г., 11:27 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 11:27
"Красавица с каштановыми локонами": в центре Герцлии закрыли бордель
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полицейского отдела "Глилот" раскрыли подпольный бордель, действовавший в квартире в центре Герцлии. Глава окружной полиции Тель-Авивского округа подписал приказ о закрытии объекта.

По сообщению полиции, в начале недели после скрытого расследования полиция установила адрес подпольного борделя, расположенного на улице Рабейну Там в Герцлии. Реклама услуг "девушки с каштановыми локонами" работающей в "частной квартире", публиковалась в социальных сетях.

Во время обыска квартиры, проведенного по судебному ордеру, полиция изъяла ряд предметов, указывающих на незаконную деятельность, включая средства, использовавшиеся для оказания сексуальных услуг. По данным полиции, часть предметов была выброшена в унитаз при появлении сотрудников, предположительно с целью уничтожения улик.

Кроме того, были изъяты более 5000 шекелей наличными, различные документы и мобильные телефоны.

В интересах следствия полиция закрыла квартиру на 30 дней.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 апреля 2026

Полиция закрыла "домашний бордель" в Ноф а-Галиле
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 марта 2026

Полиция закрыла подпольный бордель в Азуре, каждый клиент оштрафован на 2000 шекелей
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 13 марта 2026

Мэр: общественное убежище в Бат-Яме могли использовать как бордель. Полиция не комментирует
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 февраля 2026

Обвинение в "рабовладении" подано против управлявших борделями в Бат-Яме