x
20 октября 2025
|
последняя новость: 21:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 октября 2025
|
20 октября 2025
|
последняя новость: 21:46
20 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Израильские медиакомпании подали в суд на TokTok за нарушение авторских прав

Авторское Кино
Суд
Соцсети
время публикации: 20 октября 2025 г., 20:48 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 20:51
Израильские медиакомпании подали в суд на TokTok за нарушение авторских прав
AP Photo/Matt Slocum

Организация ЗИРА ("Авторские права в интернете"), компании Yes, HOT, "Кешет", Charlton и "Спортивный канал" подали в Тель-Авивский окружной суд иск против социальной сети TikTok и ее израильского представителя TikTok Israel.

Истцы обвиняют платформу нарушении авторских прав, а также утверждают, что она позволяет пиратское распространение контента и не использует эффективные механизмы мониторинга.

В исковом заявлении говорится, что "платформа TikTok позволяет загружать, делиться и распространять их оригинальный контент незаконно и без разрешения, и вмешивается только если правообладатели подают официальную жалобу, однако и тогда контент удаляется с платформы с исключительной медлительностью".

Помимо денежной компенсации в размере 2,6 миллиона шекелей, истцы просят суд вынести постоянный судебный ордер на удаление нарушающего контента, исполнительное предписание, которое обязывает TikTok предотвращать загрузку пользователями нарушающего контента в будущем, а также предписание о предоставлении отчётности, которое раскроет данные об объёме нарушающего контента, просмотрах и их денежной стоимости. Ответ на иск пока не подан.

Следует отметить, что около полугода назад ряд вещательных организаций подали аналогичный иск, также на сумму 2,6 миллиона шекелей, против Meta.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 28 августа 2025

Ультраортодоксальная радиостанция заплатит крупный штраф за нарушения авторских прав
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 июля 2025

Баарав-Миара: Google должен заблокировать в Израиле доступ к сайтам с пиратским контентом
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 09 апреля 2025

Суд обязал владельца сайтов с пиратским контентом заплатить 5 млн шекелей правообладателям