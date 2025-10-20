Израильские медиакомпании подали в суд на TokTok за нарушение авторских прав

Организация ЗИРА ("Авторские права в интернете"), компании Yes, HOT, "Кешет", Charlton и "Спортивный канал" подали в Тель-Авивский окружной суд иск против социальной сети TikTok и ее израильского представителя TikTok Israel.

Истцы обвиняют платформу нарушении авторских прав, а также утверждают, что она позволяет пиратское распространение контента и не использует эффективные механизмы мониторинга.

В исковом заявлении говорится, что "платформа TikTok позволяет загружать, делиться и распространять их оригинальный контент незаконно и без разрешения, и вмешивается только если правообладатели подают официальную жалобу, однако и тогда контент удаляется с платформы с исключительной медлительностью".

Помимо денежной компенсации в размере 2,6 миллиона шекелей, истцы просят суд вынести постоянный судебный ордер на удаление нарушающего контента, исполнительное предписание, которое обязывает TikTok предотвращать загрузку пользователями нарушающего контента в будущем, а также предписание о предоставлении отчётности, которое раскроет данные об объёме нарушающего контента, просмотрах и их денежной стоимости. Ответ на иск пока не подан.

Следует отметить, что около полугода назад ряд вещательных организаций подали аналогичный иск, также на сумму 2,6 миллиона шекелей, против Meta.