17 человек задержаны полицией на демонстрациях в Тель-Авиве и Хайфе

В четверг, 14 августа, в Тель-Авиве и Хайфе состоялись демонстрации, в которых приняли участие сотни людей. Полиция сообщает, что участники обеих акций нарушали общественный порядок.

В Хайфе в акции протеста вместе с евреями участвовали арабы, у многих из них были плакаты на арабском языке с требованием прекратить кровопролитие в Газе. В полиции заявляют, что демонстранты отказывались выполнять указания, 12 человек были задержаны по подозрению в нарушении общественного порядка.

В Тель-Авиве участники акции протеста перекрыли шоссе Аялон и подожги автомобильные шины. В полиции считают, что такие действия представляли угрозу для жизни людей и участников дорожного движения. За участие в блокировании дороги задержаны пять человек.