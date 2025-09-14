x
Израиль

Житель Бейт-Шемеша признан виновным в работе на иранские спецслужбы

Судебные решения
Иран
шпионаж
время публикации: 14 сентября 2025 г., 13:09 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 13:12
Элимелех Штерн в суде. Июнь 2024 года
Chaim Goldberg/Flash90

В воскресенье, 14 сентября, Иерусалимский окружной суд признал 22-летнего Элимелеха Штерна из Бейт-Шемеша виновным по статьям "контакт с иностранным агентом" и "сговор с целью угроз".

По данным следствия, Штерн общался в Telegram с профилем "Anna Elena", связанным с иранскими структурами, и получал от куратора задания и оплату.

Элимелех Штерн был задержан летом 2024 года. Вместе с ним в качестве подозреваемых по делу проходили Йонатан Нахумка и Натанэль Бар-Ор, которым он давал поручения. Но прокуратура прекратила расследование в отношении этих граждан.

Штерн успел выполнить несколько заданий "Anna Elena": он отправил отрубленную овечью голову в подарочной упаковке и букет цветов в дом высокопоставленного чиновника израильского Агентства по атомной энергетике, развешивал объявления в Тель-Авиве, размещал "закладки" с деньгами в различных районах Тель-Авива и Иерусалима, доставке посылки с угрозами. Кроме того, ему давали задания поджечь лес.

По данным расследования, большинство заданий Штерн согласился выполнить – за исключением убийства и поджога леса. Для развешивания объявлений, доставки посылок и размещения "закладок" он нанял еще двоих израильтян, Йонатана Нахумку и Натанэля Бар-Ора, выполнявших его указания за денежное вознаграждение. Сам Штерн получал за выполнение заданий оплату в криптовалюте.

