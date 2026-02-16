ХАМАС использовал "код эмодзи" накануне нападения 7 октября 2023 года

Израильские СМИ сообщили о новых деталях, разрешенных к публикации военной цензурой, касающихся подготовки ХАМАСа к нападению 7 октября 2023 года.

По данным Ynet, "кодовым сигналом" для выхода боевиков на операцию – в том числе для прибытия в точки сбора и получения израильских SIM-карт для связи на территории Израиля – служила короткая последовательность "эмодзи", заранее согласованная внутри группировки.

В публикации утверждается, что этот "код эмодзи" ХАМАС использовал и раньше как минимум дважды, а в ночь перед нападением он снова был задействован как часть процедуры приведения сил в готовность.

Согласно данным, опубликованным Ynet, около 21:00 6 октября в секторе Газы были активированы десятки израильских SIM-карт, однако в тот момент этому дали "успокаивающее объяснение" – как явлению, которое "случается в Газе раз в несколько недель".

Данная информация опубликована и другими израильскими изданиями, в частности сайтом News1.

Напомним, что в феврале 2024 года израильские СМИ сообщали об активации сотен израильских SIM-карт в секторе Газы в ночь на 7 октября 2023 года. Тогда стало известно, что боевикам "Нухбы" – спецназа ХАМАСа – раздали телефоны с "израильскими симками" и просто SIM-карты, чтобы заменить ими палестинские, для поддержки бесперебойной связи во время "мега-операции" террористов против Израиля.

ЦАХАЛ заявлял два года назад, что опубликованные данные неточны и неверно интерпретированы: "Публикация о 1000 одновременно включенных израильских симках является ложной и далекой от реальности. В действительности, было получено определенное количество признаков, демонстрирующих подготовку к использованию нескольких десятков сим-карт, которые были замечены ранее в различных происшествиях. На основании этой информации службы безопасности были проинструктированы соответствующим образом, и были произведены разведывательные и оперативные мероприятия... Как уже сообщалось ранее, в ночь на 7.10 были получены ориентировки, на основании которых было проведено совещание по оценке ситуации и в соответствии с ним были приняты оперативные решения. Ориентировки основаны на множестве различных возможностей и инструментов, включая технологические инструменты, более конкретно о которых армия не может сообщить, как и не может сообщить о принципах их действия".

Отметим, что многие детали событий 6-7 октября 2023 года становятся публичными постепенно и нередко сопровождаются корректировками, спорами о формулировках и масштабах, а также цензурными ограничениями.

ЦАХАЛ завершил оперативное расследование боевых действий в "черную субботу", 7 октября 2023 года, около границы сектора Газы. Результаты расследования были представлены жителям пострадавших населенных пунктов, семьям похищенных и семьям погибших. Были опубликованы десятки отчетов – по отдельным населенным пунктам, районам и базам. Но и эти сведения не являются полными и однозначно точными.