Нетаниягу распорядился сократить сроки "захвата последних опорных пунктов ХАМАСа"

Канцелярия главы правительства сообщила, что в преддверии утверждения планов маневров в Газе премьер-министр Нетаниягу распорядился сократить сроки захвата последних опорных пунктов террора и разгрома ХАМАСа.

"Премьер-министр выражает глубокую признательность призванным бойцам-резервистам и их семьям, а также всем военнослужащим ЦАХАЛа. Мы победим вместе", – говорится в сообщении канцелярии.