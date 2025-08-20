x
Израиль

Нетаниягу распорядился сократить сроки "захвата последних опорных пунктов ХАМАСа"

Газа
ЦАХАЛ
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 20 августа 2025 г., 21:05 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 21:05
Нетаниягу распорядился сократить сроки "захвата последних опорных пунктов ХАМАСа"
מעיין טואף/לע״מ

Канцелярия главы правительства сообщила, что в преддверии утверждения планов маневров в Газе премьер-министр Нетаниягу распорядился сократить сроки захвата последних опорных пунктов террора и разгрома ХАМАСа.

"Премьер-министр выражает глубокую признательность призванным бойцам-резервистам и их семьям, а также всем военнослужащим ЦАХАЛа. Мы победим вместе", – говорится в сообщении канцелярии.

Израиль
