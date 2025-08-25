14-й телеканал: прошла встреча рабочих групп Израиля и Египта

Высокопоставленный источник в Иерусалиме сообщил 14-му телеканалу ИТВ о встрече рабочих групп Израиля и Египта, на которой они пытались согласовать проведение переговоров о "всеобъемлющей сделке" по освобождению заложников.

Телеканал не сообщил других подробностей встречи.

В четверг, 21 августа, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что он отдал распоряжение о немедленном начале переговоров по освобождению заложников. Спустя короткое время "высокопоставленный источник в Иерусалиме" пояснил: как только будет определено место проведения переговоров, Нетаниягу распорядится об отправке израильской делегации.