14-й телеканал: прошла встреча рабочих групп Израиля и Египта
время публикации: 25 августа 2025 г., 19:58 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 20:02
Высокопоставленный источник в Иерусалиме сообщил 14-му телеканалу ИТВ о встрече рабочих групп Израиля и Египта, на которой они пытались согласовать проведение переговоров о "всеобъемлющей сделке" по освобождению заложников.
Телеканал не сообщил других подробностей встречи.
В четверг, 21 августа, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что он отдал распоряжение о немедленном начале переговоров по освобождению заложников. Спустя короткое время "высокопоставленный источник в Иерусалиме" пояснил: как только будет определено место проведения переговоров, Нетаниягу распорядится об отправке израильской делегации.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 августа 2025