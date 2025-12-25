x
25 декабря 2025
|
последняя новость: 19:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 декабря 2025
|
25 декабря 2025
|
последняя новость: 19:04
25 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу пообещал вложить в систему обороны 350 млрд шекелей в течение 10 лет

время публикации: 25 декабря 2025 г., 18:48 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 18:57
Нетаниягу пообещал вложить в систему обороны 350 млрд шекелей в течение 10 лет
Фото: Мааян Тоаф/GPO

Глава правительства Биньямин Нетаниягу принял участие в конференции руководителей системы безопасности и внешней политики, состоявшейся в штаб-квартире Общей службы безопасности ШАБАК. Он пообещал провести значительные финансовые вложения в систему безопасности страны, подчеркнув необходимость сделать еврейское государство еще сильнее.

"Мы инвестируем дополнительно 350 миллиардов шекелей в ближайшее десятилетие в систему безопасности, и это коснется всех структур, чтобы сделать Израиль очень сильным, очень продвинутым и насколько это возможно – самостоятельным, – подчеркнул Нетаниягу. – В свое время, открывая Национальное управление кибербезопасности, я говорил, что мы станем одними из первых в мире, а меня назвали "виртуальный премьер-министр". Сегодня мы на втором месте в мире по привлечению иностранных инвестиций в абсолютных показателях. США, Израиль – а затем Германия. В сфере AI нам нужно дойти до такого же положения".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 декабря 2025

"Едиот Ахронот": до утверждения Гофмана на пост главы "Мосада" пройдет проверка по "делу Эльмакайса"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 декабря 2025

Беннет в заявлении для СМИ обвинил Нетаниягу в попытке скрыть предательство в своей канцелярии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 декабря 2025

"Кан": правоохранительные органы проверят рассказ Фельдштейна о ночной встрече с Браверманом
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 декабря 2025

Эли Фельдштейн в интервью "Кан-11" рассказал о "невидимой" стороне работы с Нетаниягу