Нетаниягу пообещал вложить в систему обороны 350 млрд шекелей в течение 10 лет

Глава правительства Биньямин Нетаниягу принял участие в конференции руководителей системы безопасности и внешней политики, состоявшейся в штаб-квартире Общей службы безопасности ШАБАК. Он пообещал провести значительные финансовые вложения в систему безопасности страны, подчеркнув необходимость сделать еврейское государство еще сильнее.

"Мы инвестируем дополнительно 350 миллиардов шекелей в ближайшее десятилетие в систему безопасности, и это коснется всех структур, чтобы сделать Израиль очень сильным, очень продвинутым и насколько это возможно – самостоятельным, – подчеркнул Нетаниягу. – В свое время, открывая Национальное управление кибербезопасности, я говорил, что мы станем одними из первых в мире, а меня назвали "виртуальный премьер-министр". Сегодня мы на втором месте в мире по привлечению иностранных инвестиций в абсолютных показателях. США, Израиль – а затем Германия. В сфере AI нам нужно дойти до такого же положения".