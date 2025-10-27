Представители "Красного Креста" направляются к месту встречи с ХАМАСом

По информации, полученной ЦАХАЛом и ШАБАК, представители "Красного Креста" выехали к месту, указанному ХАМАСом, на севере сектора Газы, где им будет передан гроб с останками одного из похищенных.

Ранее ХАМАС сообщал об обнаружении останков во время поисковых работ в районе Туфах города Газа.

Пресс-служба ЦАХАЛа призывает граждан соблюдать максимальную тактичность и дождаться официального опознания, результаты которого будут в первую очередь переданы семьям заложников.