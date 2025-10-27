x
27 октября 2025
|
последняя новость: 22:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 октября 2025
|
27 октября 2025
|
последняя новость: 22:04
27 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Представители "Красного Креста" направляются к месту встречи с ХАМАСом

Израиль
Газа
ХАМАС
Заложники
время публикации: 27 октября 2025 г., 21:14 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 21:14
Представители "Красного Креста" направляются к месту встречи с ХАМАСом
AP Photo / Yousef Al Zanoun

По информации, полученной ЦАХАЛом и ШАБАК, представители "Красного Креста" выехали к месту, указанному ХАМАСом, на севере сектора Газы, где им будет передан гроб с останками одного из похищенных.

Ранее ХАМАС сообщал об обнаружении останков во время поисковых работ в районе Туфах города Газа.

Пресс-служба ЦАХАЛа призывает граждан соблюдать максимальную тактичность и дождаться официального опознания, результаты которого будут в первую очередь переданы семьям заложников.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 октября 2025

ХАМАС обещает в ближайшие часы передать останки одного похищенного
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 октября 2025

ХАМАС сообщил посредникам о работах по извлечению останков 7-9 заложников
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 октября 2025

ХАМАС сообщит "Красному Кресту" место захоронения Адара Голдина