Нетаниягу: "Надеюсь, что до конца праздника Суккот все заложники вернутся домой"

Вечером 4 октября премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил со специальным обращением к согражданам.

"Я очень надеюсь, что до окончания праздника Суккот сумею сообщить вам о возвращении всех заложников – живых и мертвых", – сказал Нетаниягу. Он добавил, что ЦАХАЛ останется на территории сектора Газы.

Нетаниягу заявил, что речь идет о спланированной программе, согласованной с президентом США Дональдом Трампом. По словам главы правительства, на первом этапе будут возвращены все заложники, а ЦАХАЛ останется в глубине территории Газы.

Биньямин Нетаниягу добавил, что на втором этапе Газа будет демилитаризована, а ХАМАС разоружен. "Это будет сделано либо политическим путем при помощи президента Трампа, либо военным путем при помощи наших героических солдат", – добавил он.

Глава правительства сказал, что переговоры продлятся считаные дни. "Президент Трамп сказал, что не допустит новых проволочек", – сказал глава правительства.

Премьер-министр назвал "ложью" утверждение о том, что аналогичную сделку можно было заключить год назад или более. Нетаниягу перечислил военные достижения Израиля за последний год. Он подчеркнул, что в самом начале войны "источник в сфере безопасности" сказал ему: "Мы никого не сумеем вернуть".

"Благодаря твердости и правильным решениям мы вернули 207 заложников и вернем всех, кто еще там", – добавил он.

Нетаниягу посвятил большую часть своей речи отношениям с президентом Трампом. Он поблагодарил его за поддержку, а в особенности – за прямое участие в войне с Ираном.