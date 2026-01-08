x
08 января 2026
08 января 2026
08 января 2026
последняя новость: 18:44
08 января 2026
Врач из Иерусалима задержан за подстрекательство к террору и поддержку ХАМАСа

время публикации: 08 января 2026 г., 17:34 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 17:34
Врач из Иерусалима задержан за подстрекательство к террору и поддержку ХАМАСа
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники иерусалимской полиции в рамках операции против подстрекательства к террору в социальных сетях выявили профиль пользователя, публиковавшего подстрекательские высказывания и выражения солидарности и поддержки в отношении террористической организации ХАМАС.

В ходе расследования была установлена личность этого пользователя: им оказался врач-стоматолог, проживающий в арабском районе Иерусалима.

На мобильном телефоне подозреваемого были найдены материалы, которые он впоследствии распространял в социальных сетях и на различных платформах.

После сбора улик был задержан подозреваемый, 45-летний житель Иерусалима, врач-стоматолог. Суд продлил его арест до 12 января до завершения расследования и предъявления обвинений.

