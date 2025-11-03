x
03 ноября 2025
|
последняя новость: 15:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 ноября 2025
|
03 ноября 2025
|
последняя новость: 15:44
03 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Хаменеи: "Диалог с США возможен только после отказа от поддержки сионистского режима"

США
Иран
Израиль
время публикации: 03 ноября 2025 г., 14:55 | последнее обновление: 03 ноября 2025 г., 15:02
Хаменеи: "Диалог с США возможен только после отказа от поддержки сионистского режима"
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Верховный лидер Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи выступил с речью, посвященной "Дню борьбы с глобальным высокомерием". Он отмечается в годовщину захвата в 1979 году американского посольства в Тегеране.

Хаменеи заявил, что разногласия с США носят принципиальный характер. "Только если США полностью откажутся от поддержки проклятого сионистского режима, уберут из региона свои базы и перестанут вмешиваться в его внутренние дела, может быть рассмотрено их требование о сотрудничестве с Ираном", – сообщил он.

Аятолла заявил о "долгой истории" вражды США к Ирану. Он назвал захват американского посольства во время Исламской революции "разгромом шпионского логова", назвав политику США при шахском режиме колониальной.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 ноября 2025

Иран подтвердил, что получил предложение о возобновлении ядерных переговоров
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 ноября 2025

Президент Ирана заявил о продолжении "научного джихада" в ядерной сфере
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 ноября 2025

Аббас Аракчи: "Мы не можем остановить обогащение урана"