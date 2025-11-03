Хаменеи: "Диалог с США возможен только после отказа от поддержки сионистского режима"

Верховный лидер Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи выступил с речью, посвященной "Дню борьбы с глобальным высокомерием". Он отмечается в годовщину захвата в 1979 году американского посольства в Тегеране.

Хаменеи заявил, что разногласия с США носят принципиальный характер. "Только если США полностью откажутся от поддержки проклятого сионистского режима, уберут из региона свои базы и перестанут вмешиваться в его внутренние дела, может быть рассмотрено их требование о сотрудничестве с Ираном", – сообщил он.

Аятолла заявил о "долгой истории" вражды США к Ирану. Он назвал захват американского посольства во время Исламской революции "разгромом шпионского логова", назвав политику США при шахском режиме колониальной.