Один из лидеров ХАМАСа: Израиль отозвал список освобождаемых заключенных

Член политбюро террористической группировки ХАМАС Махмуд Мардауи сообщил в социальной сети X, что разногласия по поводу списка палестинцев, освобождаемых в рамках соглашения с Израилем, могут торпедировать сделку.

"Такое впечатление, что Нетаниягу пытается саботировать прекращение огня еще до того, как оно вступило в силу, отказываясь от уже предложенного списка заключенных. Это попытка торпедировать достигнутые договоренности", – написал он.

Лидер террористов выразил убеждение, что Израилю нельзя доверять и в вопросах отвода войск, открытия КПП и восстановления сектора Газы.