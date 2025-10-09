x
09 октября 2025
Ближний Восток

Один из лидеров ХАМАСа: Израиль отозвал список освобождаемых заключенных

Газа
ХАМАС
Израиль
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 09 октября 2025 г., 14:50 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 14:54
Один из лидеров ХАМАСа: Израиль отозвал список освобождаемых заключенных
Jamal Awad/Flash90

Член политбюро террористической группировки ХАМАС Махмуд Мардауи сообщил в социальной сети X, что разногласия по поводу списка палестинцев, освобождаемых в рамках соглашения с Израилем, могут торпедировать сделку.

"Такое впечатление, что Нетаниягу пытается саботировать прекращение огня еще до того, как оно вступило в силу, отказываясь от уже предложенного списка заключенных. Это попытка торпедировать достигнутые договоренности", – написал он.

Лидер террористов выразил убеждение, что Израилю нельзя доверять и в вопросах отвода войск, открытия КПП и восстановления сектора Газы.

Ближний Восток
