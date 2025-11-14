"Преодолеть животное в себе". Владимир Пастухов в передаче "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".
Гостем передачи стал Владимир Пастухов – политолог, публицист и юрист, автор так называемой "понятийной конституции" России.
Что такое совесть?
Форма пролонгированного стыда. Предустановленный софт. Ты это имеешь, даже если хотел бы этого гада задушить подушкой.
Зачем люди воюют?
В каждом человеке заложена агрессия. Ты так устроен, что стремишься к безграничному расширению пространства вокруг тебя. Расширение жизненного пространства, творческого пространства, духовного пространства – это всё война.
Что такое "простить"?
Это – преодолеть всё животное в себе и переступить через обиду.
Зачем нужно ходить в школу?
Школа – это не про знание. Это про умение держать беса в руках.
