"Преодолеть животное в себе". Владимир Пастухов в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостем передачи стал Владимир Пастухов – политолог, публицист и юрист, автор так называемой "понятийной конституции" России.

Что такое совесть?

Форма пролонгированного стыда. Предустановленный софт. Ты это имеешь, даже если хотел бы этого гада задушить подушкой.

Зачем люди воюют?

В каждом человеке заложена агрессия. Ты так устроен, что стремишься к безграничному расширению пространства вокруг тебя. Расширение жизненного пространства, творческого пространства, духовного пространства – это всё война.

Что такое "простить"?

Это – преодолеть всё животное в себе и переступить через обиду.

Зачем нужно ходить в школу?

Школа – это не про знание. Это про умение держать беса в руках.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Владимиром Пастуховым

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].