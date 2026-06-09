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Наука и Хайтек

800000 лет назад древние люди в Леванте умело выбирали камень и планировали изготовление орудий

Израильские ученые
Исторические Открытия
История
Археология
Палеонтология
время публикации: 09 июня 2026 г., 15:17 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 15:07
800000 лет назад древние люди в Леванте умело выбирали камень и планировали изготовление орудий
Wikipedia.org. Фото: José-Manuel Benito Álvarez (España) / Locutus Borg

Археологи Еврейского университета Иерусалима с коллегами показали, что древние люди в Леванте осознанно и точно подбирали базальт для орудий труда.

Археологические раскопки на стоянке Гешер Бенот Яаков в Израиле открыли богатейшие свидетельства жизни гомининов эпохи ашельской культуры около 780 тысяч лет назад. Древние люди (Homo erectus) искусно раскалывали базальтовые глыбы, превращая их в крупные каменные заготовки, от которых откалывали отщепы и двусторонние рубила.

Долгое время оставалось загадкой, как гоминины выбирали сырье для заготовок. Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи применили методы геохимического анализа. Они сопоставили химический состав орудий труда с образцами базальта в окрестностях стоянки, а также с породой, извлеченной из глубокой буровой скважины непосредственно на месте раскопок. Такой подход позволил заглянуть в прошлое и реконструировать древний ландшафт долины Иордана, кардинально изменившийся за прошедшие тысячелетия из-за тектонической активности. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Анализ показал, что древние люди хорошо ориентировались на местности. Многие орудия производились из базальта, выходы которого находились всего в километре от стоянки – сегодня эти пласты полностью скрыты под землей. При этом обнаружилась четкая избирательность в зависимости от типа изготавливаемого орудия. Крупные заготовки обычно брали из ближайших выходов базальта, но для создания особых "колунов" древние мастера целенаправленно разыскивали базальт с особыми прочностными характеристиками.

Это говорит о глубоком понимании структуры камня, его внутренней формы и пригодности для конкретных технологических задач. Стратегия выбора сырья прослеживается во множестве культурных слоев. Это доказывает существование устойчивой традиции, передававшейся из поколения в поколение на протяжении десятков тысяч лет.

Полученные результаты демонстрируют поразительные когнитивные способности древних людей. Соавтор работы профессор Наама Горен-Инбарподчеркивает: "Находки показывают, что эти ашельские люди умели подбирать "нужный камень для нужного орудия". Они демонстрировали просто изощренное мастерство и глубокое знакомство со своей средой обитания". Работа подтверждает наличие у древних людей сложного стратегического мышления и развитых навыков долгосрочного планирования.

Наука и Хайтек
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