x
11 января 2026
|
последняя новость: 12:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 января 2026
|
11 января 2026
|
последняя новость: 12:29
11 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Штутгарт" разгромил "Байер". Результаты матчей чемпионата Германии

Футбол
время публикации: 11 января 2026 г., 11:54 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 11:54
"Штутгарт" разгромил "Байер". Результаты матчей чемпионата Германии
AP Photo/Martin Meissner

Состоялись матчи шестнадцатого тура чемпионата Германии. "Штутгарт" в гостях разгромил "Байер" 4:1.

Фрайбург - Гамбург 2:1

"Фрайбург" одержал вторую победу подряд и поднялся на восьмое место.

Хайденхайм - Кельн 2:2

Унион (Берлин) - Майнц 2:2

Гости на 77-й минуте вели в счете 2:0.

"Майнц" сыграл третий матч подряд вничью и занимает последнее месо.

Байер (Леверкузен) - Штутгарт 1:4

Гости забили 4 гола в первом тайме.

У "Лейпцига", "Байера" и "Штутгарта" по 29 очков (3-5-е места).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 января 2026

Сборные Нигерии и Египта вышли в полуфинал Кубка африканских наций по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 января 2026

Чемпионат Израиля по футболу. "Перестрелка" "апоэлей" в Хайфе. "Бейтар" догнал лидера
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 января 2026

Чемпионат Израиля по футболу. Тель-авивский "Маккаби" победил "Бней Сахнин"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 января 2026

Два матча Бундеслиги перенесены из-за сильного снегопада