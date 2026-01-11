"Штутгарт" разгромил "Байер". Результаты матчей чемпионата Германии
время публикации: 11 января 2026 г., 11:54 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 11:54
Состоялись матчи шестнадцатого тура чемпионата Германии. "Штутгарт" в гостях разгромил "Байер" 4:1.
Фрайбург - Гамбург 2:1
"Фрайбург" одержал вторую победу подряд и поднялся на восьмое место.
Хайденхайм - Кельн 2:2
Унион (Берлин) - Майнц 2:2
Гости на 77-й минуте вели в счете 2:0.
"Майнц" сыграл третий матч подряд вничью и занимает последнее месо.
Байер (Леверкузен) - Штутгарт 1:4
Гости забили 4 гола в первом тайме.
У "Лейпцига", "Байера" и "Штутгарта" по 29 очков (3-5-е места).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 января 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 января 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 января 2026