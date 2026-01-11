Футбол. Полузащитник молодежной сборной Израиля перешел в "Даллас"
Полузащитник молодежной сборной Израиля Ран Биньямин перешел из "Апоэля" (Тель-Авив) в "Даллас". сообщает сайт американского клуба.
Контракт рассчитан до окончания сезона 2030-31 годов.
Ожидается, что первый сезон 21-летний хавбек будет играть за молодежную команду клуба.
Воспитанник беэр-шевского "Апоэля" с 2020 года был игроком "Апоэля" (Тель-Авив).
