Футбол. Полузащитник молодежной сборной Израиля перешел в "Даллас"

Полузащитник молодежной сборной Израиля Ран Биньямин перешел из "Апоэля" (Тель-Авив) в "Даллас". сообщает сайт американского клуба.

Контракт рассчитан до окончания сезона 2030-31 годов.

Ожидается, что первый сезон 21-летний хавбек будет играть за молодежную команду клуба.

Воспитанник беэр-шевского "Апоэля" с 2020 года был игроком "Апоэля" (Тель-Авив).